Росіяни вдарили по вугледобувному підприємству — шістьох гірників поранено

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Рашисти обстріляли вугледобувне підприємство на Донеччині
Росіяни вдарили по вугледобувному підприємству — шістьох гірників пораненоhttps://racurs.ua/ua/n195379-rosiyany-vdaryly-po-vugledobuvnomu-pidpryiemstvu-shistoh-girnykiv-poraneno.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 травня, вранці здійснили обстріл одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині.
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Внаслідок обстрілу поранено шістьох шахтарів. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
Зазначається, що усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства, — вказано в повідомленні.
Народний депутат Михайло Волинець на своїй Фейсбук-сторінці зазначив, що подія сталася у Покровському районі Донецької області.