Зеленский посетил фронт на Харьковщине: провел ставку и встретился с бойцами 92 бригады

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Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, які боронять Харківщину, і вручив їм державні нагороди.

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«Хрест бойових заслуг» одержав молодший лейтенант Денис Пилипчук. Торік він успішно організував наступ і керував штурмовою групою поблизу села Берхівка на Донеччині.

Пилипчук особисто завдав ураження по пунктах управління, місцях скупчення озброєння та військової техніки російських загарбників. У лютому цьогоріч група під його командуванням знищила дві ворожі БМП та 12 окупантів поблизу Синьківки на Харківщині.

Двоє воїнів отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, п’ятеро — ордени «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави також заслухав доповідь командира бригади Павла Федосенка щодо оперативної ситуації в зоні відповідальності.

У Харкові Володимир Зеленський 16 травня провів ставку верховного головнокомандувача. За її підсумками він назвав ситуацію на Харківщині контрольованою, але сам напрямок — вкрай складним.