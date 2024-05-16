Украина готовится к большому наступлению россии в ближайшие недели, — Reuters

https://racurs.ua/n195395-ukraina-gotovitsya-k-bolshomu-nastupleniu-rossii-v-blijayshie-nedeli-reuters.html

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Київ готується до великого російського наступу найближчими тижнями.

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Про це пише Reuters у статті про сьогоднішнє відвідування президентом Володимиром Зеленським Харківської області.

Видання пише, що поблизу Сумщини відбувається нарощування російських підрозділів. Аналітики зазначають, що харківський наступ Москви виглядає як спроба втягнути в бій обмежені резерви українських сил оборони до початку основного літнього наступу.

Reuters пише, що харківський наступ росії є головним болем для українських військових штабістів, чиї війська вже розтягнуті більш ніж за 1000-кілометрову лінію.

Київ, брак яких живої сили посилюється затримками з постачанням західної зброї, попередив, що росія готується до великого наступу найближчими тижнями. Поблизу Сумщини відбувається нарощування російських підрозділів.

Аналітик із Black Bird Group Пасі Паройнен зазначив, що харківський наступ Москви виглядає як спроба втягнути в бій обмежені резерви Києва до початку основного літнього наступу.