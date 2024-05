Появились спутниковые снимки с последствиями удара по аэродрому Бельбек в Крыму

З’явилися супутникові знімки з наслідками вчорашнього удару по аеродрому Бельбек у Криму.

.

Журналісти пишуть про сліди пожежі в районі стоянки літаків Су-27, Су-30 та Міг-31. The War Zone тим часом відзначає, що могло бути уражено мінімум два Міг-31, склад палива та радар С-400.

Супутникові знімки підтверджують, що частина лінії польоту та прилеглі райони на російській авіабазі Бельбек на окупованому Кримському півострові були пошкоджені в результаті українських ударів цього тижня. Російські перехоплювачі МіГ-31 були помічені в тому ж районі установки лише два тижні тому. Інші частини бази також зазнали пошкоджень.

Вже відомо, що нещодавні атаки України на Бельбек, принаймні одна з яких сталася в ніч з 14 на 15 травня, а інша, можливо, 15 травня увечері, знищили частини системи протиповітряної оборони С-300 або С-400. Схоже, вони причетні, принаймні частково, до використання балістичних ракет малої дальності американської армійської тактичної ракетної системи ATACMS.

Супутниковий знімок Бельбека з низькою роздільною здатністю, зроблений раніше 15 травня у The War Zone, отриманий від Planet Labs, чітко показує принаймні дві великі випалені області на ділянці основної лінії польоту, розташованій у центральній частині бази.

And here are the first photos from the ground showing the aftermath of Ukrainian strikes with ATACMS missiles on Russia’s Belbek Air Base in the Crimea last night.



That appears to be a destroyed 92N6E Grave Stone multi-function engagement radar from the S-400 surface-to-air… https://t.co/anrjNVYdfmpic.twitter.com/fclOaYBnVQ