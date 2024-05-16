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З'явилися супутникові знімки з наслідками удару по аеродрому Бельбек у Криму

З’явилися супутникові знімки з наслідками удару по аеродрому Бельбек у Криму (ФОТО)

16 тра 2024, 23:34
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З’явилися супутникові знімки з наслідками вчорашнього удару по аеродрому Бельбек у Криму.


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Журналісти пишуть про сліди пожежі в районі стоянки літаків Су-27, Су-30 та Міг-31. The War Zone тим часом відзначає, що могло бути уражено мінімум два Міг-31, склад палива та радар С-400.

На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому, — йдеться у повідомленні «Радіо Свобода».

Супутникові знімки підтверджують, що частина лінії польоту та прилеглі райони на російській авіабазі Бельбек на окупованому Кримському півострові були пошкоджені в результаті українських ударів цього тижня. Російські перехоплювачі МіГ-31 були помічені в тому ж районі установки лише два тижні тому. Інші частини бази також зазнали пошкоджень.

Вже відомо, що нещодавні атаки України на Бельбек, принаймні одна з яких сталася в ніч з 14 на 15 травня, а інша, можливо, 15 травня увечері, знищили частини системи протиповітряної оборони С-300 або С-400. Схоже, вони причетні, принаймні частково, до використання балістичних ракет малої дальності американської армійської тактичної ракетної системи ATACMS.

Супутниковий знімок Бельбека з низькою роздільною здатністю, зроблений раніше 15 травня у The War Zone, отриманий від Planet Labs, чітко показує принаймні дві великі випалені області на ділянці основної лінії польоту, розташованій у центральній частині бази.

Пару МіГ-31 було помічено в тих самих місцях на попередньому супутниковому знімку бази, зробленому 1 травня, ці літаки регулярно спостерігають припаркованими в цьому районі.

Джерело: Ракурс


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