Украинская ПВО ночью уничтожила все 20 вражеских дронов-камикадзе

https://racurs.ua/n195402-ukrainskaya-pvo-nochu-unichtojila-vse-20-vrajeskih-dronov-kamikadze.html

Ракурс

Українська ППО вночі знищила усі 20 ворожих дронів-камікадзе.

.

Ворожі цілі збито у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

У четвер російські війська здійснили 32 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомила влада регіону.

Зафіксовано 166 вибухів. Обстріли зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманська, Шалигінська, Дружбовська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади, — говориться в повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

Потерпілих у результаті атак на Харків немає, сказали в ОВА.

У результаті російських атак на Харків у четвер увечері, за попередніми даними, постраждалих немає, заявив голова обласної адміністрації Олег Синегубов.

За уточненою інформацією, зафіксовано влучення в Основ’янському та Новобаварському районах Харкова, — повідомив він. — На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.

Раніше Синегубов повідомляв про атаку п’яти безпілотників і одну ракетну атаку на місто. Російські військові не коментували удару.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксували в двох районах міста. Уточненої інформації щодо наслідків атаки наразі немає.

У четвер увечері російські війська атакували Харків «Шахедами», а опівночі завдали ракетного удару по місту, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

За його словами, по місту було завдано щонайменше п’ять ударів безпілотниками. У Холодногірському районі виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Основ’янському районі міста. На місці влучення виникла пожежа. За його словами, атака безпілотниками.