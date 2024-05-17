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Українська ППО вночі знищила усі 20 ворожих дронів-камікадзе
Українська ППО вночі знищила усі 20 ворожих дронів-камікадзеhttps://racurs.ua/ua/n195402-ukrayinska-ppo-vnochi-znyschyla-usi-20-vorojyh-droniv-kamikadze.htmlРакурс
Українська ППО вночі знищила усі 20 ворожих дронів-камікадзе.
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Ворожі цілі збито у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.
У четвер російські війська здійснили 32 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомила влада регіону.
Зафіксовано 166 вибухів. Обстріли зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманська, Шалигінська, Дружбовська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади, — говориться в повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.
Потерпілих у результаті атак на Харків немає, сказали в ОВА.
У результаті російських атак на Харків у четвер увечері, за попередніми даними, постраждалих немає, заявив голова обласної адміністрації Олег Синегубов.
За уточненою інформацією, зафіксовано влучення в Основ’янському та Новобаварському районах Харкова, — повідомив він. — На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило.
Раніше Синегубов повідомляв про атаку п’яти безпілотників і одну ракетну атаку на місто. Російські військові не коментували удару.
За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксували в двох районах міста. Уточненої інформації щодо наслідків атаки наразі немає.
У четвер увечері російські війська атакували Харків «Шахедами», а опівночі завдали ракетного удару по місту, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.
За його словами, по місту було завдано щонайменше п’ять ударів безпілотниками. У Холодногірському районі виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Основ’янському районі міста. На місці влучення виникла пожежа. За його словами, атака безпілотниками.