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Ракурс
110 бригада «завалила» российский Су-25

110 бригада «завалила» российский Су-25

18 мая 2024, 19:32
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Українські військові зі 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 над Донеччиною.


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Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.

Знову прибили Су-25 ворога, вже четвертий на рахунку зенітників 110-ої бригади у травні.

Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.

Источник: Ракурс


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