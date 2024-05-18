110 бригада «завалила» российский Су-25

https://racurs.ua/n195458-110-brigada-zavalila-rossiyskiy-su-25.html

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Українські військові зі 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 над Донеччиною.

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Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.

Знову прибили Су-25 ворога, вже четвертий на рахунку зенітників 110-ої бригади у травні.

Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.