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110 бригада «завалила» российский Су-25
110 бригада «завалила» российский Су-25https://racurs.ua/n195458-110-brigada-zavalila-rossiyskiy-su-25.htmlРакурс
Українські військові зі 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 над Донеччиною.
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Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.
Знову прибили Су-25 ворога, вже четвертий на рахунку зенітників 110-ої бригади у травні.
Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.