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Ракурс
Українські військові зі 110 бригади збили російський Су-25 над Донеччиною

110 бригада «завалила» російський Су-25

18 тра 2024, 19:32
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Українські військові зі 110 бригади збили російський штурмовик Су-25 над Донеччиною.


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Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону.

Знову прибили Су-25 ворога, вже четвертий на рахунку зенітників 110-ої бригади у травні.

Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок.

Джерело: Ракурс


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