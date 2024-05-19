ГПСУ уничтожила две группы пехоты врага в Волчанске. Фото:

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Ракурс

Бойові дії в Харківській області не припиняються.

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Зокрема, у напрямку Вовчанська українські прикордонники завдали ураження піхоті противника. Дві групи піхоти загарбників на території міста виявили прикордонники бригади «Сталевий кордон». Про це 19 травня Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

Зазначається, що одна ворожа група ховалася під мостом, а інша перебувала в будинку. По «норах» з окупантами відпрацювали оператори FPV-дронів. Втрати загарбників уточнюються.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 травня повідомляється, що на Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Українські військові натомість посилюють позиції й тримають окупантів під вогневим контролем. З початку доби були ліквідовані четверо загарбників та знищено 14 одиниць техніки — танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п’ять артилерійських систем та два автомобілі.

А у суботу, 18 травня, загальні втрати армії рф на Харківщині склали окупантів, 43 одиниці техніки. Крім того, було пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми й чотири автомобілі.

Нагадаємо, 18 травня авіаудар Повітряних сил ЗСУ знищив опорний пункт російських окупантів у Вовчанську на Харківщині. Будівлю місцевої центральної районної лікарні загарбники використовували як укриття та місце накопичення своєї живої сили.