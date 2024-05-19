Последствия российского удара по базе отдыха в Харьковской области, фото: Харьковская областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 19 травня, близько 11.00 завдали ракетного удару по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ на Харківщині.

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Згодом, приблизно через 10 хвилин, рашисти повторно вдарили ракетою по тому ж місцю, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Держава-агресор вчергове застосувала по Харківщині тактику «повторного удару», яка спрямована на загибель цивільного населення, правоохоронців, медиків та рятувальників, — наголошують у відомстві.

За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами «Іскандер-М» з території бєлгородської області рф. В результаті:

п’ятеро людей загинули, серед них жінка, яка перебувала на сьомому місяці вагітності;

16 людей отримали поранення, серед яких працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, котрі приїхали на допомогу людям після першого удару. Також серед поранених восьмирічна дівчинка.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).