Последствия российских обстрелов Купянщины, фото: Харьковская областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 19 травня, обстріляли села Куп’янського району Харківщини — відомо про пʼятьох загиблих та десятьох поранених.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства:

орієнтовно о 10.30 російські військові обстріляли с. Новоосинове Купʼянського району. Загинули 64-річний чоловік та 56-річна жінка. Отримали поранення шестеро мирних жителів, серед них чотири жінки та двоє чоловіків;

близько 10.50 російські окупанти вдарили по селу Ківшарівка Купʼянського району. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту. Загинула 72-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років. Ще одна жінка та троє чоловіків отримали тілесні ушкодження.

Попередньо, ворог бив по вказаних населених пунктах з РСЗВ, — зазначають у прокуратурі.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).