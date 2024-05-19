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Наслідки російського обстрілу Куп’янщини, фото: Харківська обласна прокуратура
Рашисти вдарили з РСЗВ по Куп’янщині — п’ятеро загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195482-rashysty-vdaryly-z-rszv-po-kup-yanschyni-p-yatero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 травня, обстріляли села Куп’янського району Харківщини — відомо про пʼятьох загиблих та десятьох поранених.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства:
- орієнтовно о 10.30 російські військові обстріляли с. Новоосинове Купʼянського району. Загинули 64-річний чоловік та 56-річна жінка. Отримали поранення шестеро мирних жителів, серед них чотири жінки та двоє чоловіків;
- близько 10.50 російські окупанти вдарили по селу Ківшарівка Купʼянського району. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту. Загинула 72-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років. Ще одна жінка та троє чоловіків отримали тілесні ушкодження.
Попередньо, ворог бив по вказаних населених пунктах з РСЗВ, — зазначають у прокуратурі.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).