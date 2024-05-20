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Ракурс
ЕС официально выразил "искренние соболезнования" из-за гибели президента Ирана

ЕС официально выразил «искренние соболезнования» из-за гибели президента Ирана

20 мая 2024, 11:39
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Європейський Союз на офіційному рівні висловив «щирі співчуття» через загибель президента Ірану.


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ЄС висловлює щирі співчуття у зв’язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих, — таке повідомлення з’явилося 20 травня на сторінці в X президента Євроради Шарля Мішеля.

Варто зауважити, що раніше ЄС обіцяв активувати супутникову систему картографування для пошуків зниклого вертольоту із президентом Ірану.

Уранці 20 травня Іран офіційно підтвердив загибель президента країни Ібрагіма Раїсі і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті авіакатастрофи в провінції Східний Азербайджан.

Источник: Ракурс


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