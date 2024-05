ЄС офіційно висловив «щирі співчуття» через загибель президента Ірану

Європейський Союз на офіційному рівні висловив «щирі співчуття» через загибель президента Ірану.

.

Варто зауважити, що раніше ЄС обіцяв активувати супутникову систему картографування для пошуків зниклого вертольоту із президентом Ірану.

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.