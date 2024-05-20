ЄС офіційно висловив "щирі співчуття" через загибель президента Ірану

https://racurs.ua/ua/n195501-ies-oficiyno-vyslovyv-schyri-spivchuttya-cherez-zagybel-prezydenta-iranu.html

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Європейський Союз на офіційному рівні висловив «щирі співчуття» через загибель президента Ірану.

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ЄС висловлює щирі співчуття у зв’язку із загибеллю президента Раїсі та міністра закордонних справ Абдоллахіана, а також інших членів їхньої делегації та екіпажу в аварії вертольота. Наші думки з родинами загиблих, — таке повідомлення з’явилося 20 травня на сторінці в X президента Євроради Шарля Мішеля.

Варто зауважити, що раніше ЄС обіцяв активувати супутникову систему картографування для пошуків зниклого вертольоту із президентом Ірану.

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024

Уранці 20 травня Іран офіційно підтвердив загибель президента країни Ібрагіма Раїсі і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті авіакатастрофи в провінції Східний Азербайджан.