Катар погрожує припинити поставки газу до ЄС, якщо там каратимуть компанії за перевищення викидів вуглецю та порушення прав людини

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Катар погрожує припинити життєво важливі поставки газу до ЄС, якщо його країни-члени каратимуть компанії, що не відповідатимуть встановленим критеріям щодо викидів вуглецю, прав людини та трудових прав.

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Financial Times передає слова міністра енергетики Катару Саад аль-Каабі, яикй заявив, що якщо будь-яка країна ЄС запровадить штрафи за недотримання вимог, зазначених у директиві про комплексну перевірку компаній, Доха припинить експорт свого скрапленого природного газу до блоку.

Закон вимагає від країн ЄС запровадити повноваження накладати штрафи за недотримання верхньої межі у розмірі щонайменше 5% від річного глобального доходу компанії.

Якщо я втрачу 5% свого доходу, я не піду в Європу… Я не блефую. 5% доходу QatarEnergy означає 5% доходу держави Катар. Це народні гроші… Тому я не можу втратити такі гроші — і ніхто не погодиться втратити такі гроші, — сказав Каабі.

ЄС ухвалив правила корпоративної перевірки у травні цього року. Вони є частиною ширшого набору вимог до звітності, спрямованих на приведення компаній у відповідність до амбітної мети ЄС — досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Але директива викликала широку негативну реакцію з боку компаній як в ЄС, так і за його межами, які скаржилися, що правила є занадто обтяжливими і ставлять їх у невигідне становище в конкурентній боротьбі.

Cefic, орган хімічної промисловості, заявив, що правила належної обачності «створять значні судові ризики» і повинні бути ретельно проаналізовані «для визначення та вирішення питань щодо спрощення та зменшення тягаря, щоб … обмежити ризик відповідальності».

Компанії з країн, що не є членами ЄС, будуть нести відповідальність згідно з директивою, якщо їхній чистий оборот у блоці перевищує 450 млн євро.

Катар є одним з найбільших світових експортерів СПГ і стає все більш важливим постачальником газу до Європи після потрясінь на енергетичних ринках, викликаних вторгненням рф в Україну. У той час як європейські держави намагаються позбавитися залежності від російського газу, QatarEnergy підписала довгострокові угоди на постачання СПГ до Німеччини, Франції, Італії та Нідерландів.

Каабі припустив, що в нинішньому вигляді законодавство, яке має набути чинності з 2027 року, не працюватиме для таких компаній, як державна QatarEnergy.

Він сказав, що це вимагатиме від компанії проведення комплексної перевірки трудових практик усіх постачальників групи, яка має глобальний ланцюг поставок, що включає «100 000» компаній.

Мені, напевно, знадобиться тисяча людей з моїми розмірами і мільярдами, які ми витрачаємо, або [доведеться] витратити мільйони на послугу … для того, щоб піти і провести аудит кожного постачальника, — сказав гендиректор Qatar Energy.

Каабі сказав, що такий виробник енергії, як QatarEnergy, також не зможе досягти нульового рівня викидів, як це передбачено директивою ЄС, через кількість вуглеводнів, які він видобуває.

Каабі заявив, що законодавство вплине на весь катарський експорт до Європи, включаючи добрива і нафтопродукти, а також може вплинути на інвестиційні рішення Катарського інвестиційного управління, суверенного фонду добробуту.

Він сказав, що QatarEnergy не розірве свої контракти на постачання CПГ, але розгляне юридичні шляхи врегулювання і припинить постачання газу, якщо зіткнеться з великими штрафними санкціями.

Однак Каабі припустив, що може існувати можливість для компромісу, якщо штрафні санкції будуть спрямовані лише на доходи, отримані в Європі, а не на загальний світовий дохід.