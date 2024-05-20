ВСУ на 60% контролируют Волчанск, однако штурмы не прекращаются

Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников так написав про ситуацію на фронті на цьому напрямку:

Ворог продовжує тиснути у напрямку Липців. Мав успіхи тактичного характеру. На лівому фланзі ворога сталася наша контратака, окупантів відсунуто метрів на 200−300 у бік Лукʼянців. Але це скоріше було «гасіння пожежі», бо просування росіян виглядало вже занадто загрозливо. Ворог ще не дійшов до основної лінії оборони. Наші воїни всіма силами намагаються цього не допустити. Бої тривають.

По Вовчанську тактична ситуація потроху покращується. Ворог просувається все повільніше, а цей втрачений час грає на нас. Наразі окупант залучив приблизно 75% основних сил, які виділялися для дій у районі міста. А далі все залежатиме від того, наскільки ворог готовий залучати резерви, а також знімати їх з інших напрямків (вже почалося).