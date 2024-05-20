Командир "Азова" опубликовал раритетное фото переговоров в Мариуполе в мае 2022 года

https://racurs.ua/n195509-komandir-azova-opublikoval-raritetnoe-foto-peregovorov-v-mariupole-v-mae-2022-goda.html

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Денис Прокопенко (Редіс), український офіцер, підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення «Азов», 20 травня опублікував у своїх соцмережах світлину, зроблену під час перемовин на нейтральній території між підприємством «Комунальник» та металургійним заводом «Азовсталь».

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Йдеться про події травня 2022 року, коли йшлося про вихід «азовців» з міста та заводу.

Прокопенко нагадав, що два роки тому «Азов» отримав наказ від вищого військово-політичного керівництва країни — припинити оборону Маріуполя та вийти з території «Азовсталі» у полон.

До цього, в результаті раунду важких перемовин з російською стороною, було досягнуто домовленостей щодо евакуації цивільних із заводу «Азовсталь». Сотні людей, жителів Маріуполя, які знайшли прихисток на території заводу, були врятовані.

Всі цивільні, які переховувалися від ворожих бомбардувань на «Азовсталі», лишилися живими. Остання цивільна особа залишила територію заводу 7 травня 2022 року.

Після цього Маріупольський гарнізон продовжував тримати оборону до відповідного наказу вищого командування.

Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців, котрі загинули у міських боях та в результаті теракту в Оленівці, і свобода сотень наших побратимів, які вже 2 роки знаходяться у російському полоні. Минуло два роки. Два роки спротиву понад 900 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення «Азов», котрі своїми відчайдушними діями врятували Україну, а зараз перебувають у російському полоні. Їхні імена не забуті. Сьогодні кожен наш бій, кожен постріл і кожен крок має на меті одне — повернути полонених азовців додому. І поки цього не станеться, ми не зупинимось і не припинимо боротьбу. Ми повернемо всіх. І визволимо кожного, — написав Прокопенко.

Нагадаємо, у навесні 2022 року російське керівництво декілька разів в ультимативній формі вимагало від сил оборони припинити спротив, пропонуючи вихід на контрольовану українською владою територію після повної здачі зброї, проте українські воїни відмовилися капітулювати, вважаючи, що російські війська, як завжди, обмануть і знищать українських захисників.

Російські окупанти систематично відмовлялися дозволити оточеним на «Азовсталі» людям покинути Маріуполь, зокрема, за твердженнями української сторони, блокуючи гуманітарні коридори навіть цивільних. Пропозицію вивезення українських військовиків на територію третьої країни, яку підтримав Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, російські окупанти також відкинули. Евакуювати цивільних вдалося лише на початку травня.

Станом на 16 травня на металургійному комбінаті «Азовсталь» перебувало 600 поранених захисників, 40 бійців були у дуже важкому стані.

16−17 травня російські окупанти почали часткову «евакуацію» українських захисників із заводу. 53 (за іншими даними — 52 бійці вивезли на окуповану росіянами територію до міста Новоазовськ, ще 211 осіб доставили до смт Оленівка.