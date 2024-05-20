Линию фронта на севере Харьковской области удалось стабилизировать. Фото:

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Збройні сили України стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області.

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Російські окупанти намагаються йти вперед на Липецькому та Слобожанському напрямках. Сили оборони не допустили їх просування. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 20 травня заявив в ефірі телемарафону.

Очільник ОВА зазначив, що зараз захисники б’ються за місто Вовчанськ. Тут по річці Вовча фактично проходить лінія фронту. Українські військові відбивають будинок за будинком, вулицю за вулицею у цьому місті.

Також Синєгубов наголосив, що ворог зазнав невдачі, коли намагався швидко захопити північ.

Нагадаємо, заступник керівника ОВА Роман Семенуха завив в ефірі телемарафону, що ЗСУ контролюють близько 60% міста Вовчанськ. Окупанти продовжують штурми міста на його лівому та правому флангах, а також намагаються наступати біля Липців.

А OSINT-проект DeepState, близький до Міністерства оборони України, повідомив у ніч проти 20 травня, що російські військові просунулися в районі десяти населених пунктів у трьох регіонах України.