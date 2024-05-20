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Ракурс
Взрывы прогремели в оккупированном Должанске. Фото:

Взрывы прогремели в оккупированном Должанске Луганской области (ВИДЕО)

20 мая 2024, 22:50
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Місто Довжанськ на окупованій Луганщині здригалося від вибухів.


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Гучно в цьому населеному пункті було у понеділок ввечері, 20 травня. У мережі вже опублікували відео, як над містом підіймається густий чорний дим з пожежі, який видно за багато кілометрів. Відповідні кадри український журналіст Денис Казанський опублікував у Telegram.

За його інформацією, ракета прилетіла по місцю базування російських окупантів.

Окупаційна ж влада заявляє про влучання у склад з паливно-мастильними матеріалами.

Як відомо, Довжанськ — місто у Луганській області, яке вже майже 10 років перебуває під російською окупацією. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в місті виникли серйозні проблеми з медициною. ЗМІ інформували, що медичний персонал або виїхав із міста, або задіяний у шпиталях загарбників.

Крім того, росіяни в школах Довжанська ввели кадетські класи. Там вороги навчають дітей саперної справи, тактики диверсійних груп і стрільби.

Нагадаємо, вранці 20 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух — було влучання по колишній Луганській академії внутрішніх справ в селищі Ювілейне, де базувалися російські війська. Окупанти заявили, що ЗСУ били ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Источник: Ракурс


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