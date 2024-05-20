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Ракурс
У Луганську ракети прилетіли до Академії внутрішніх справ, де базуються російські військові

У Луганську ракети прилетіли до Академії внутрішніх справ, де базуються російські військові

20 тра 2024, 13:52
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Російські медіа пишуть, що по Ювілейному, що поряд з Луганськом, уранці 20 травня вдарили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.


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Також є кадри з місця влучання. Пошкоджень зазнала Академія внутрішніх справ, де базуються російські військові.

Про це повідомили у «Донбас Реалії» (Радіо Свобода).

У Луганському держуніверситеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка вже тривалий час базувалися російські окупанти.

Очевидці бачили як у район удару завозили військових та артилерійські снаряди.

Глава підконтрольного Москві кримінального угруповання «ЛНР» Пасічник підтвердив удар в селище Ювілейне в громаді без уточнення деталей і заявив про нібито п’ятьох постраждалих.

Джерело: Ракурс


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