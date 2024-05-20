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У Луганську ракети прилетіли до Академії внутрішніх справ, де базуються російські військові
У Луганську ракети прилетіли до Академії внутрішніх справ, де базуються російські військовіhttps://racurs.ua/ua/n195507-u-lugansku-rakety-pryletily-do-akademiyi-vnutrishnih-sprav-de-bazuutsya-rosiyski-viyskovi.htmlРакурс
Російські медіа пишуть, що по Ювілейному, що поряд з Луганськом, уранці 20 травня вдарили ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.
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Також є кадри з місця влучання. Пошкоджень зазнала Академія внутрішніх справ, де базуються російські військові.
Про це повідомили у «Донбас Реалії» (Радіо Свобода).
У Луганському держуніверситеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка вже тривалий час базувалися російські окупанти.
Очевидці бачили як у район удару завозили військових та артилерійські снаряди.
Глава підконтрольного Москві кримінального угруповання «ЛНР» Пасічник підтвердив удар в селище Ювілейне в громаді без уточнення деталей і заявив про нібито п’ятьох постраждалих.