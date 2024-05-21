ВСУ сумели стабилизировать ситуацию в Волчанске. Фото:

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Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію в місті Вовчанськ у Харківській області.

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Станом на сьогодні ситуація на Харківщині залишається складною, але вона динамічно змінюється. Окупаційна армія не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська та Стариці. Ворог поєднує наземні штурми з авіаударами. Про це речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин 21 травня заявив в ефірі телемарафону.

Окупанти застосовують авіацію якраз для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області, — розповів військовий.

Волошин відзначив, що кількість боїв на Харківщині у порівнянні з попередньою добою зменшилася вдвічі — загарбники вчора здійснили 83 атаки, а на ранок на сьогодні вже відбулося п’ять бойових зіткнень.

За його словами, росіяни хочуть захопити Вовчанськ та вийти до Білого Колодязя, щоб розгорнути наступ у тил ЗСУ. Натомість українські захисники намагаються витіснити окупантів у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.

Нагадаємо, 20 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що ЗСУ стабілізували лінію фронту на півночі Харківської області й не допустили просування російської армії на Липецькому та Слобожанському напрямках.