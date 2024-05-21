Россияне ударили по производственной инфраструктуре Конотопа

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Російські загарбники сьогодні, 21 травня, завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотопа Сумської області.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.
На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються, — вказано в повідомленні. — Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.