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Ракурс
Рашисти 21 травня вдарили по Конотопу, фото: LB.ua

Росіяни вдарили по виробничій інфраструктурі Конотопа

21 тра 2024, 16:56
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Російські загарбники сьогодні, 21 травня, завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотопа Сумської області.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються, — вказано в повідомленні. — Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Джерело: Ракурс


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