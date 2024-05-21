Росіяни вдарили по виробничій інфраструктурі Конотопа

Рашисти 21 травня вдарили по Конотопу, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n195543-rosiyany-vdaryly-po-vyrobnychiy-infrastrukturi-konotopa.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 травня, завдали ракетного удару по виробничій інфраструктурі міста Конотопа Сумської області.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.