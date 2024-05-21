Наслідки ударів по Харкову. Фото: Олег Синєгубов

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Армія рф знову завдала ударів по Харкову — ворог атакував безпілотниками та ракетами.

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Вночі внаслідок ударів ударних БПЛА загорілися приватні будинки й гаражі. Попереднє відомо, що «Шахед» влучив по одному з улюблених місць відпочинку харків’ян. Четверо осіб постраждали внаслідок нічної та ранкової атаки. Їм надали медичну допомогу на місці. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Очільник ОВА у Telegram написав, що о 2.09 внаслідок падіння уламків горіли два приватних будинки та гараж. Постраждали троє осіб — 61-річний чоловік, 69-річна та72-річна жінки. В усіх діагностували гостру реакцію на стрес. Інші два удари прийшлися в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору.

Зазначається, що ще один уламок «Шахеда» пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

Вранці ворог знову атакував обласний центр. Мер поінформував, що ціллю ворога був об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо відомо про одного 53-річного постраждалого.

В ДСНС повідомили, що за трьома адресами у різних районах міста виникли пожежі — горіли два житлових будинки, гараж та мікроавтобус на загальній площі близько 200 кв. м.

Нагадаємо, 19 травня у Харківській області внаслідок російського обстрілу сталося влучання у дитячу залізницю. Ворожий удар пошкодив рухомий склад та будівлі. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав