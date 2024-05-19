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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: «Укрзалізниця»

Рашисти обстріляли дитячу залізницю у «Харкові» (ФОТО)

19 тра 2024, 20:23
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На Харківщині внаслідок російського обстрілу сталося влучання у цивільну залізничну інфраструктуру — дитячу залізницю.


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В результаті пошкоджено рухомий склад і будівлі. Про це сьогодні, 19 травня, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

На щастя, ніхто не постраждав, — наголошують у компанії.

В «Укрзалізниці» зауважили, що з міркувань безпеки цьогоріч не відкривали в Харкові рух поїздів дитячою залізницею.

Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей! — додали у компанії.

Наслідки російських обстрілів, фото: «Укрзалізниця»

Наслідки російських обстрілів, фото: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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