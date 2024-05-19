Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів, фото: «Укрзалізниця»
Рашисти обстріляли дитячу залізницю у «Харкові» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195489-rashysty-obstrilyaly-dytyachu-zaliznycu-u-harkovi-foto.htmlРакурс
На Харківщині внаслідок російського обстрілу сталося влучання у цивільну залізничну інфраструктуру — дитячу залізницю.
.
В результаті пошкоджено рухомий склад і будівлі. Про це сьогодні, 19 травня, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
На щастя, ніхто не постраждав, — наголошують у компанії.
В «Укрзалізниці» зауважили, що з міркувань безпеки цьогоріч не відкривали в Харкові рух поїздів дитячою залізницею.
Обовʼязково відремонтуємо все пошкоджене та відновимо навчання дітей! — додали у компанії.