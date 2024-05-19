Наслідки російського ракетного удару, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n195484-kilkist-jertv-rosiyskogo-udaru-po-bazi-vidpochynku-na-harkivschyni-zrosla-foto.html

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На Харківщині зросла кількість жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні. 19 травня. По базі відпочинку у селі Черкаська Лозова на Харківщині.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

На жаль, у лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась, — зазначають у прокуратурі. — Отже, станом на зараз загинуло 6 людей.

Зросла також кількість постраждалих — наразі відомо про щонайменше 27 поранених, серед них двоє працівників поліції.