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Последствия российского ракетного удара, фото: Харьковская областная прокуратура
Количество жертв российского удара по базе отдыха на Харьковщине возросло (ФОТО)https://racurs.ua/n195484-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-udara-po-baze-otdyha-na-harkovschine-vozroslo-foto.htmlРакурс
На Харківщині зросла кількість жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні. 19 травня. По базі відпочинку у селі Черкаська Лозова на Харківщині.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
На жаль, у лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась, — зазначають у прокуратурі. — Отже, станом на зараз загинуло 6 людей.
Зросла також кількість постраждалих — наразі відомо про щонайменше 27 поранених, серед них двоє працівників поліції.
Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу, — додали у прокуратурі.
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