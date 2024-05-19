Последствия российского ракетного удара, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n195484-kolichestvo-jertv-rossiyskogo-udara-po-baze-otdyha-na-harkovschine-vozroslo-foto.html

Ракурс

На Харківщині зросла кількість жертв ракетного удару, завданого рашистами сьогодні. 19 травня. По базі відпочинку у селі Черкаська Лозова на Харківщині.

.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

На жаль, у лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась, — зазначають у прокуратурі. — Отже, станом на зараз загинуло 6 людей.

Зросла також кількість постраждалих — наразі відомо про щонайменше 27 поранених, серед них двоє працівників поліції.