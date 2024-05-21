Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС
Российские КАБы ударили по рынку и дошкольному заведению на Харьковщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n195549-rossiyskie-kaby-udarili-po-rynku-i-doshkolnomu-zavedeniu-na-harkovschine-foto-video.htmlРакурс
Російська авіація сьогодні, 21 травня, завали бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті прикордонного селища Золочів, що у Богодухівському районі Харківської області.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті:
- ворожі керовані авіабомби влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 кв. м, а також численні руйнування;
- за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.