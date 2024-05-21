Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195549-rossiyskie-kaby-udarili-po-rynku-i-doshkolnomu-zavedeniu-na-harkovschine-foto-video.html

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Російська авіація сьогодні, 21 травня, завали бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті прикордонного селища Золочів, що у Богодухівському районі Харківської області.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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