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Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС
Російські КАБи вдарили по ринку та дошкільному закладу на Харківщині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195549-rosiyski-kaby-vdaryly-po-rynku-ta-doshkilnomu-zakladu-na-harkivschyni-foto-video.htmlРакурс
Російська авіація сьогодні, 21 травня, завали бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті прикордонного селища Золочів, що у Богодухівському районі Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті:
- ворожі керовані авіабомби влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 кв. м, а також численні руйнування;
- за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.