Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n195549-rosiyski-kaby-vdaryly-po-rynku-ta-doshkilnomu-zakladu-na-harkivschyni-foto-video.html

Ракурс

Російська авіація сьогодні, 21 травня, завали бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті прикордонного селища Золочів, що у Богодухівському районі Харківської області.

.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті: