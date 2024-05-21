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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Російські КАБи вдарили по ринку та дошкільному закладу на Харківщині (ФОТО, ВІДЕО)

21 тра 2024, 19:55
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Російська авіація сьогодні, 21 травня, завали бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті прикордонного селища Золочів, що у Богодухівському районі Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті:

  • ворожі керовані авіабомби влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 кв. м, а також численні руйнування;
  • за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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