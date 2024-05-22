Рашисты потеряли уже более 496 тыс. человек, фото: «Эхо Кавказа»

https://racurs.ua/n195559-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1300-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 496 тис. 370 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 300 осіб. Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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