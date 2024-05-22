Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты потеряли уже более 496 тыс. человек, фото: «Эхо Кавказа»

Российская армия за сутки потеряла 1300 человек (ИНФОГРАФИКА)

22 мая 2024, 09:58
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 496 тис. 370 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 300 осіб. Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 611 танків;
  • 14 тис. 721 бойову броньовану машину;
  • 12 тис. 820 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 77 одиниць РСЗВ;
  • 812 одиниць засобів ППО;
  • 354 літаки;
  • 326 гелікоптерів;
  • 10 тис. 346 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 208 крилатих ракет;
  • 27 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 17 тис. 442 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 90 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров