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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 496 тис. 370 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 300 осіб. Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 611 танків;
- 14 тис. 721 бойову броньовану машину;
- 12 тис. 820 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 77 одиниць РСЗВ;
- 812 одиниць засобів ППО;
- 354 літаки;
- 326 гелікоптерів;
- 10 тис. 346 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 208 крилатих ракет;
- 27 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 17 тис. 442 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 90 одиниць спеціальної техніки.