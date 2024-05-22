Рашисти втратили вже понад 496 тис. осіб, фото: «Эхо Кавказа»

https://racurs.ua/ua/n195559-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1300-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 496 тис. 370 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 300 осіб. Про це сьогодні, 22 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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