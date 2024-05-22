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Ракурс
Электроснабжение в Сумах возобновили

В Сумах возобновили электроснабжение после ночной российской атаки

22 мая 2024, 10:34
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У Сумах відновили електропостачання — після здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 22 травня, атаки по енергооб'єктах Шостки та Конотопа місто залишалося без електроенергії.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Електроенергія в Сумах — була відновлена в першу чергу, — зазначив він. — Водопостачання є практично всюди, через декілька годин всі сумчани будуть з водою.

Зазначається, що всі об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи, садочки працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у небі над Сумщиною в ніч на 22 травня Силами протиповітряної оборони області було знищено сім ворожих «Шахедів».

Источник: Ракурс


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