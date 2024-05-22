У Сумах відновили електропостачання після нічної російської атаки

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Електропостачання у Сумах відновили
У Сумах відновили електропостачання після нічної російської атакиhttps://racurs.ua/ua/n195560-u-sumah-vidnovyly-elektropostachannya-pislya-nichnoyi-rosiyskoyi-ataky.htmlРакурс
У Сумах відновили електропостачання — після здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 22 травня, атаки по енергооб'єктах Шостки та Конотопа місто залишалося без електроенергії.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
Електроенергія в Сумах — була відновлена в першу чергу, — зазначив він. — Водопостачання є практично всюди, через декілька годин всі сумчани будуть з водою.
Зазначається, що всі об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи, садочки працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, у небі над Сумщиною в ніч на 22 травня Силами протиповітряної оборони області було знищено сім ворожих «Шахедів».