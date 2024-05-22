Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Електропостачання у Сумах відновили

У Сумах відновили електропостачання після нічної російської атаки

22 тра 2024, 10:34
999

У Сумах відновили електропостачання — після здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 22 травня, атаки по енергооб'єктах Шостки та Конотопа місто залишалося без електроенергії.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Електроенергія в Сумах — була відновлена в першу чергу, — зазначив він. — Водопостачання є практично всюди, через декілька годин всі сумчани будуть з водою.

Зазначається, що всі об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи, садочки працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, у небі над Сумщиною в ніч на 22 травня Силами протиповітряної оборони області було знищено сім ворожих «Шахедів».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів