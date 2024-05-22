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Рашисты строят сеть фильтрационных лагерей, фото: Агентство «Анадола»

В рф строят фильтрационные лагеря для украинцев — ЦНС

22 мая 2024, 12:59
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У рф на Поволжі розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів.


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Про це сьогодні, 22 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні «відвідувачів», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку окупації України.

У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що останнім часом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткими перевірки є на півдні України.

Источник: Ракурс


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