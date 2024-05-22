У рф будують фільтраційні табори для українців — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n195565-u-rf-buduut-filtraciyni-tabory-dlya-ukrayinciv-cns.htmlРакурс
У рф на Поволжі розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів.
Про це сьогодні, 22 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Це швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні «відвідувачів», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку окупації України.
У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що останнім часом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Особливо жорсткими перевірки є на півдні України.