Окупанти посилюють фільтраційні заходи на ТОТ, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n195219-rashysty-posylyly-represiyi-proty-jyteliv-tot-cns.html

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На тимчасово окупованій території України спостерігається посилення фільтраційних заходів.

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Насамперед йдеться про ретельні догляди на блокпостах — загарбники ретельно перевіряють особисті речі та документи мирних мешканців Півдня України. Про це сьогодні, 11 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Такі заходи окупанти разом із представниками РОА та місцевими колаборантами проводять з метою виявлення людей з проукраїнськими позиціями, — зазначають у ЦНС.

Крім того, на підприємствах, установах, організаціях збираються списки для того, щоб дізнатися, хто ще не отримав російський паспорт.

Втім, цього замало і ворог робить побудинкові обходи, щоб дізнаватися, хто отримав, хто не отримав цей «документ», — додають у ЦНС.

Також на Луганщині нібито в межах протидиверсійних заходів вивозили місцевих фермерів, хоча фактично їх вивезли за проукраїнську позицію.