Рада приняла закон о единой роуминговой зоне с ЕС

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Парламент поддержал законопроект о единой роуминговой зоне с Евросоюзом, фото:
Рада приняла закон о единой роуминговой зоне с ЕСhttps://racurs.ua/n195569-sovet-prinyal-zakon-o-edinoy-roumingovoy-zone-s-es.htmlРакурс
Верховна Рада України сьогодні, 22 травня, у другому читанні ухвалила законопроект
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№ 10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу».
Він передбачає запровадження єдиної роумінгової зони з Євросоюзом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу, — зазначив він.
У першому читанні цей законопроект було ухвалено у лютому. У Мінцифри тоді зазначали, що цей законопроєкт є кроком до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС. Згідно з його нормами:
- українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом чотирьох місяців;
- абоненти з Євросоюзу в Україні також користуватимуться домашніми тарифами.