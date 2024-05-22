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Ракурс
Парламент поддержал законопроект о единой роуминговой зоне с Евросоюзом, фото:

Рада приняла закон о единой роуминговой зоне с ЕС

22 мая 2024, 15:04
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Верховна Рада України сьогодні, 22 травня, у другому читанні ухвалила законопроект


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№ 10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу».

Він передбачає запровадження єдиної роумінгової зони з Євросоюзом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу, — зазначив він.

У першому читанні цей законопроект було ухвалено у лютому. У Мінцифри тоді зазначали, що цей законопроєкт є кроком до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС. Згідно з його нормами:

  • українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом чотирьох місяців;
  • абоненти з Євросоюзу в Україні також користуватимуться домашніми тарифами.

Источник: Ракурс


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