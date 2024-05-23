Россияне нанесли до десяти ударов по Харькову, есть пострадавшие

https://racurs.ua/n195593-rossiyane-nanesli-do-desyati-udarov-po-harkovu-est-postradavshie.html

Ракурс

Російські воєнні злочинці уранці 23 травня завдали близько десяти ударів по Харкову. Попередньо, постраждали п’ятеро людей.

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Росіяни цілили по цивільній інфраструктурі. Також вони вдарили по Золочеву, там двоє потерпілих.

Як завжди, виключно цивільна інфраструктура, — написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни в Харкові вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцеперебування ще трьох неможливо встановити через велику пожежу.

У середу, 22 травня, російські виродки вдарили авіабомбами по спальному районі Харкова.

Крім того, вранці 22 травня військові рф завдали удар по Чугуєву двома ракетами ЗРК С-400.