По Харьковскому району рашисты нанесли 15 ударов, пятеро погибших

https://racurs.ua/n195598-po-harkovskomu-rayonu-rashisty-nanesli-15-udarov-pyatero-pogibshih.html

Ракурс

По Харківському району вранці завдали близько 15 ударів.

.

В ефірі марафону «Суспільне. Студія» речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів про наслідки російських ударів по Харкову й району.

Попередньо, росіяни били ракетами С-300. Загалом влучали по промисловій зоні.

Внаслідок удару по підприємству, що виготовляє друковану продукцію, шестеро людей поранені, одна людина загинула і чотирьох — продовжують шукати.

У Люботині ракети С-300 влучили в районі залізничного вокзалу.

За даними міського голови Люботина Леоніда Лазуренка, внаслідок двох ударів рф по місту поранення дістали п’ятеро людей. У них уламкові поранення, стан — середньої тяжкості.

Кількість загиблих через російську атаку на Харків зросла згодом до чотирьох, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов о 12.30 повідомив про п’ятьох загиблих та дев’ятьох поранених, а також про те, що внаслідок чергової ракетної атаки на Харків уражено транспортну інфраструктуру та один підрозділ комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням Харкова.