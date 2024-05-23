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По Харьковскому району рашисты нанесли 15 ударов, пятеро погибших
По Харьковскому району рашисты нанесли 15 ударов, пятеро погибшихhttps://racurs.ua/n195598-po-harkovskomu-rayonu-rashisty-nanesli-15-udarov-pyatero-pogibshih.htmlРакурс
По Харківському району вранці завдали близько 15 ударів.
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В ефірі марафону «Суспільне. Студія» речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів про наслідки російських ударів по Харкову й району.
Попередньо, росіяни били ракетами С-300. Загалом влучали по промисловій зоні.
Внаслідок удару по підприємству, що виготовляє друковану продукцію, шестеро людей поранені, одна людина загинула і чотирьох — продовжують шукати.
У Люботині ракети С-300 влучили в районі залізничного вокзалу.
За даними міського голови Люботина Леоніда Лазуренка, внаслідок двох ударів рф по місту поранення дістали п’ятеро людей. У них уламкові поранення, стан — середньої тяжкості.
Кількість загиблих через російську атаку на Харків зросла згодом до чотирьох, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Мер міста Ігор Терехов о 12.30 повідомив про п’ятьох загиблих та дев’ятьох поранених, а також про те, що внаслідок чергової ракетної атаки на Харків уражено транспортну інфраструктуру та один підрозділ комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням Харкова.