Атака дронов произошла на объекты в российском Татарстане. Фото:

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Атака безпілотників на російську Республіку Татарстан відбулася у четвер, 23 травня.

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Сьогодні вдень у небі над Казанню помітили невідомий БПЛА. Місцева влада не на жарт злякалася, бо була оголошена тривога, а на кількох підприємствах провели евакуацію. Росавіація оголосила про тимчасове припинення роботи аеропортів Казані та Нижньокамська. Про подію поінформував Telegram-канал Astra.

Зазначається, що тривога була оголошена на об'єктах ТАНЕКО і ТАІФу в Закам’ї, а також КОСу в Казані. Представники диктатури заявили, що це зробили через «можливе виникнення позаштатної ситуації».

Також повідомляється, що Нижньокамськ теж був атакований дронами. За інформацією Telegram-каналу Shot, два БпЛА нібито збила протиповітряна оборона, які атакувати особливу економічну зону «Алабуга», де ворог виробляє безпілотники типу Shahed.

Нагадаємо, у квітні українські Сили оборони вперше атакували безпілотниками цілі у російському Татарстані, який знаходиться за 1 тис. 300 км від лінії фронту. Дрони ГУР вдарили по заводу зі збірки ударних безпілотників «Шахед» в особливій економічній зоні «Алабуга». Також був атакований нафтопереробний завод «Танеко», який входить до десятка найбільших російських НПЗ.