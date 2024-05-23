Число раненых в Харькове возросло до 20 человек. Фото: ГСЧС

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Російські ракетні удари по Харкову 23 травня призвели до загибелі семи осіб.

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А кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 20 осіб. Рятувальники зараз борються з масштабною пожежею та разом з поліцією рятують потерпілих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що серед загиблих п’ятеро жінок та чоловік. Дані ще однієї особи встановлюються. Усі загиблі були працівниками друкарні. У момент ворожих ударів на підприємстві працювали близько 50 людей.

Нагадаємо, вранці 23 травня російська армія масовано вдарила по Харкову та передмістю — було випущено близько 15 ракет. Були прильоти по Основʼянському району, ворог цілив по цивільній інфраструктурі. Зокрема, вони влучили по друкарні книжкового видавництва «Віват, де в той момент були люди.

Також були обстріляні один із підрозділів комунального підприємства та об'єкти транспортної інфраструктури. Було відомо про шістьох загиблих та 16 поранених.