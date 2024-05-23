У Харківській ОВА показали наслідки російського ракетного удару по Основʼянському району Харкова

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Ракурс

У Харківській ОВА показали наслідки російського ракетного удару по Основʼянському району Харкова.

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Російський агресор 23 травня завдав близько 15 ракетних ударів по Харкову та передмістю.

«Ракурс» писав, що московити розбили одне з найкращих українських видавництв.

В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, ворог атакував балістичними ракетами. Внаслідок цього було пошкоджено типографію, один із підрозділів комунального підприємства та об'єкти транспортної інфраструктури. Зараз відомо про шістьох загиблих та 16 поранених.

Також мер повідомив, що комунальники усунули наслідки ворожого удару в Шевченківському районі, якого ворог завдав напередодні. Робітники прибрали сміття та закрили контури в пошкоджених житлових будинках.

За словами мера, водія тролейбуса, який постраждав у середу, 22 травня, прооперували. Йому ампутували одну ногу, зараз він знаходиться у важкому стабільному стані.