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Ракурс
Экс- охранник российской пыточной пытался мобилизоваться в ВСУ. Фото: СБУ

Экс-охранник российской пыточной пытался мобилизоваться в ВСУ

23 мая 2024, 18:49
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Колишній охоронець російської катівні намагався сховатися в лавах ЗСУ, але його викрили.


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Колаборант з Миколаївщини співпрацював з росіянами під час окупації Херсона. Зловмисник працював на посаді охоронця у російській катівні, яку ворог облаштував на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Про це Служба безпеки України 23 травня повідомила у Facebook.

Після того, як правобережна частина Херсонської області перейшла під контроль ЗСУ, зрадник намагався сховатися в одній із військових частин на півдні України. Він мобілізувався до української армії, щоб уникнути покарання.

Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111−1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років тюрми.

Екс-охоронець російської катівні намагався мобілізуватися до ЗСУ. Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ схопила агента російської ФСБ, який шпигував за позиціями української ППО поблизу Чорного моря. Посібник агресора намагався з’ясувати геолокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону.

Источник: Ракурс


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