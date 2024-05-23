Екс-охоронець російської катівні намагався мобілізуватися до ЗСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n195611-eks-ohoronec-rosiyskoyi-kativni-namagavsya-mobilizuvatysya-do-zsu.html

Ракурс

Колишній охоронець російської катівні намагався сховатися в лавах ЗСУ, але його викрили.

.

Колаборант з Миколаївщини співпрацював з росіянами під час окупації Херсона. Зловмисник працював на посаді охоронця у російській катівні, яку ворог облаштував на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Про це Служба безпеки України 23 травня повідомила у Facebook.

Після того, як правобережна частина Херсонської області перейшла під контроль ЗСУ, зрадник намагався сховатися в одній із військових частин на півдні України. Він мобілізувався до української армії, щоб уникнути покарання.

Слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111−1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ схопила агента російської ФСБ, який шпигував за позиціями української ППО поблизу Чорного моря. Посібник агресора намагався з’ясувати геолокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону.