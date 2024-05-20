Російський агент шпигував за позиціями української ППО біля Чорного моря. Фото:

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Ракурс

Агент російської ФСБ шпигував за позиціями української ППО поблизу Чорного моря.

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Посібник агресора намагався з’ясувати геолокації зенітно-ракетних комплексів ППО та радіолокаційних станцій, які обороняють морську акваторію та узбережжя південного регіону. У зоні особливої уваги шпигуна також були об'єкти телекомунікації Одеської області. Про це прес-центр Служби безпеки України 20 травня повідомив у Telegram.

З’ясувалося, що зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торговельні судна. Агент цілеспрямовано об’їжджав територію регіону і приховано фіксував місця можливої дислокації Сил оборони. Російським спецслужбам він відправляв текстові повідомлення й позначки на картах Гугл.

В СБУ запевняють, що вони своєчасно викрили російського агента, бо ворог планував здійснити по об'єктах ППО прицільні ракетно-дронові удари.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 17 травня військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ на Харківщині, який готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу росії.