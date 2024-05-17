У Харкові зловили зрадника, який «зливав» рашистам позиції ППО

https://racurs.ua/ua/n195405-u-harkovi-zlovyly-zradnyka-yakyy-zlyvav-rashystam-pozyciyi-ppo.html

Ракурс

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб на Харківщині. Він готував серію ракетно-бомбових ударів по бойових позиціях Сил оборони, які захищають регіон від нового наступу рф.

.

Ворожим поплічником виявився 30-річний мешканець одного із селищ Харківського району.

Головними цілями ворога були пункти базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ППО.

Для вогневого ураження українських об'єктів агент намагався встановити і передати їхні координати російській спецслужбі.

Щоб виконати це завдання, він об’їжджав передмістя обласного центру, де приховано фіксував місця можливої дислокації підрозділів ЗСУ.

Служба безпеки запобігла втіленню ворожих планів і затримала зловмисника у його власному помешканні.

Одночасно з цим було проведено додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ. У затриманого вилучено знаряддя злочинної діяльності.

Зрадника завербували наприкінці 2023 року до агентурного апарату ворожої спецслужби. Він також отримав завдання мобілізуватись до лав ЗСУ. Але військові контррозвідники запобігли проникненню ворожого агента до підрозділу Збройних сил України на стадії оформлення.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури.