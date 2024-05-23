Ракурсhttps://racurs.ua/
Американские БТР Stryker в Волчанске. Скриншот с видео
В боях за Волчанск принимают участие американские БТР Stryker (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195614-v-boyah-za-volchansk-prinimaut-uchastie-amerikanskie-btr-stryker-video.htmlРакурс
Бої за Вовчанськ у Харківській області досі тривають.
.
До боротьби за це місто українське командування залучило західну бронетехніку. Зокрема, бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади застосовують американські бронетранспортери Stryker. Про це пише «Мілітарний» з посиланням на українських військових.
Десантники розповіли, що вступають у бій з російськими групами, які намагаються просунутися у населеному пункті. На кадрах, які опублікували військові, видно, що «Страйкер» разом із «маруновими беретами» атакували окупантів в одному з будинків у північній частині Вовчанська.
Нагадаємо, 23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині росіяни повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та втратив чимало штурмовиків. Тепер ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але марно.
А в районі Липців загарбники також зазнали серйозних втрат і перейшов до активної оборони. Росіяни проводять мінування та вогневе ураження позицій Сил оборони.
Джерело: «Мілітарний»