Американские БТР Stryker в Волчанске. Скриншот с видео

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Ракурс

Бої за Вовчанськ у Харківській області досі тривають.

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До боротьби за це місто українське командування залучило західну бронетехніку. Зокрема, бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади застосовують американські бронетранспортери Stryker. Про це пише «Мілітарний» з посиланням на українських військових.

Десантники розповіли, що вступають у бій з російськими групами, які намагаються просунутися у населеному пункті. На кадрах, які опублікували військові, видно, що «Страйкер» разом із «маруновими беретами» атакували окупантів в одному з будинків у північній частині Вовчанська.

Нагадаємо, 23 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині росіяни повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та втратив чимало штурмовиків. Тепер ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але марно.

А в районі Липців загарбники також зазнали серйозних втрат і перейшов до активної оборони. Росіяни проводять мінування та вогневе ураження позицій Сил оборони.

Джерело: «Мілітарний»