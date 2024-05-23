Морские дроны Sea Baby с РСЗО. Фото: СБУ

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Морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню «Град».

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Вперше українська спецслужба використала надводний дрон «Морський малюк», який був оснащений РСЗВ «Град», у грудні 2023 року. Таким чином оновленим морським безпілотником було уражено вже чотири російські цілі. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив 23 травня під час саміту платформи United24, повідомила прес-служба СБУ у Facebook.

Очільник спецслужби наголосив, що з допомогою дронів, оснащених РСЗВ, перелік потенційних цілей на морі може суттєво збільшитися. Однією з пріоритетних цілей Малюк назвав і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів Sea Baby.

Загалом за допомогою українських морських дронів СБУ було вражено вже 11 російських кораблів.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby з реактивними системами залпового вогню «Град» спільно з ВМС України ефективно відпрацювали з моря по позиціях російських окупантів на Кінбурнській косі.