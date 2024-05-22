Морський дрон Sea Baby – це багатофункціональна платформа, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n195561-osnascheni-gradamy-drony-sea-baby-vdaryly-po-kinburnskiy-kosi-zmi.html

Ракурс

Морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню «Град» та вже завдали ударів по окупантах із моря.

.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, в ніч проти 21 травня Sea Baby СБУ спільно з ВМС України ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі, — зазначає видання.

Зазначається, що наразі Sea Baby — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. Так, оснащення їх РСЗВ вже показує потужні результати. Джерело агентства також пообіцяло нові сюрпризи для ворога.

Джерело: «Укрінформ»